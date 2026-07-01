Résidences d’apparat et décors d’exception du XVIIIᵉ siècle, Palais épiscopal, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Palais épiscopal · Strasbourg
Informations pratiques
Résidences d’apparat et décors d’exception du XVIIIᵉ siècle Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Palais épiscopal Bas-Rhin
La visite commentée dure environ une heure par groupe de 20 personnes. Pour l’opération « Levez les yeux ! » : un support papier ludique sera mis à disposition des enfants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Venez découvrir deux joyaux du patrimoine strasbourgeois rarement accessibles au public : le Palais Épiscopal, ancien Hôtel du Grand Doyen, et l’Hôtel de Saxe.
À travers une visite guidée d’une heure, admirez les décors intérieurs, les escaliers monumentaux, les ferronneries raffinées et l’histoire des évêques et dignitaires ayant occupé ces lieux.
Un livret ludique accompagnera les plus jeunes dans cette exploration unique du XVIIIe siècle.
Départ : devant le 3 rue du Parchemin, Strasbourg.
Réservation à partir du 1er septembre :
visite.palaisepiscopal.67@gmail.com
Palais épiscopal 3 Rue du Parchemin, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « visite.palaisepiscopal.67@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:visite.palaisepiscopal.67@gmail.com »}] * Palais Épiscopal anciennement Hôtel du Grand Doyen
Avant la Révolution, les évêques logeaient dans le palais reconstruit par le premier cardinal de Rohan au XVIIIe siècle. Dès 1803, il est envisagé d’affecter l’ancien Hôtel du Grand Doyen au logement de l’évêque concordataire, ce qui demande que l’État le rachète à l’aubergiste Busch. En 1855, Monseigneur Raess prend ses quartiers dans l’ancien Hôtel du Grand Doyen, et depuis, tous ses successeurs y ont résidé jusqu’à ce jour. Cet hôtel citadin, entre cour et jardin, possède un grand escalier qui constitue le principal chef-d’œuvre de la construction. Il est probable que le sculpteur Laurent Leprince ait sculpté les frontons des deux façades, rigoureusement identiques, où figurent des cornes d’abondance. On admire encore la symétrie des façades, avec les fenêtres à petits carreaux et les ferronneries qui les ornent. En revanche, l’ensemble du mobilier, dispersé à la Révolution, a été reconstitué au cours du XIXe siècle. La chapelle est ornée d’un beau maître-autel en bois orné de dorures. Les planchers du grand salon sont réalisés dans un style à la Versailles.
* Hôtel de Saxe
Il en est fait mention pour la première fois dès 1228. En 1779, la Princesse Christine de Saxe, abbesse des dames nobles de Remiremont et tante du Roi Louis XVI, achète le bâtiment et le transforme. En 1792, l’immeuble est vendu comme bien national. En 1870, le comte de Malari, secrétaire Général du Préfet y habite. La façade reprend les formules de l’époque Régence adoptées par l’architecte F. Pinot. Il reste de la splendeur passée quelques cheminées, des salles avec boiseries… ainsi que la rampe d’escalier.
Venez découvrir deux joyaux du patrimoine strasbourgeois rarement accessibles au public : le Palais Épiscopal, ancien Hôtel du Grand Doyen, et l’Hôtel de Saxe.
© PRTLAlsace
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