Résidences du Théâtre de l’Usine Compagnie La Zampa Saint-Céré

Résidences du Théâtre de l’Usine Compagnie La Zampa

18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Durant leurs périodes de travail, les artistes, logés sur le site de l’Usine, participent à la vie du théâtre, ils vont à la rencontre des publics sur le territoire, nouent des relations particulières avec les habitants à la faveur de leur recherche en cours

Ceinture de feu , présentation de danse et musique de l’Amazonie aux santiags , du rituel au contemporain

Ceinture de feu , présentation de danse et musique de l’Amazonie aux santiags , du rituel au contemporain. Il s’ait de convoquer ce qui persiste dans les corps des danseurs et de voir comment ces forces résonnent aujourd’hui .

English :

During their periods of work, the artists, housed on the Usine site, take part in the life of the theater, meet local audiences and forge special relationships with local residents as part of their ongoing research

Ceinture de feu , a presentation of dance and music from Amazonia to santiags, from ritual to contemporary

German :

Während ihrer Arbeit nehmen die Künstler, die auf dem Gelände der Usine untergebracht sind, am Leben des Theaters teil, gehen auf das Publikum in der Region zu und knüpfen besondere Beziehungen zu den Einwohnern im Rahmen ihrer laufenden Forschung

Feuergürtel , Tanz- und Musikpräsentation vom Amazonas bis zu den Santiags, vom Ritual bis zur Moderne

Italiano :

Durante i periodi di lavoro, gli artisti, ospitati nella sede di Usine, partecipano alla vita del teatro, vanno a incontrare il pubblico della zona e stringono rapporti speciali con la popolazione locale nell’ambito della loro continua ricerca

Cintura di fuoco , una presentazione di danza e musica dall’Amazzonia ai santiag, dal rituale al contemporaneo

Espanol :

Durante sus periodos de trabajo, los artistas, alojados en el recinto de Usine, participan en la vida del teatro, salen al encuentro del público de la zona y forjan relaciones privilegiadas con la población local en el marco de sus investigaciones permanentes

Cinturón de fuego , una presentación de danza y música de la Amazonia a los santiags, del ritual a lo contemporáneo

