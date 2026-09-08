Résider, habiter, créer Centre gériatrique Roger Duquesne Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Résider, habiter, créer

Vendredi 6 novembre 2026 de 14h30 à 16h30.

Table ronde suivie d’une visite d’exposition (accueil café à 14h) et ateliers nichoirs .

Samedi 7 novembre 2026 de 14h30 à 16h30.

Atelier dessin (accueil café à 14h). Centre gériatrique Roger Duquesne 3 chemin de la vierge noire Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 14:30:00

fin : 2026-11-06 16:30:00

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07

Comment l’art peut-il accompagner l’individu jusqu’à la fin de sa vie? Comment les artistes peuvent-ils contribuer à faire des lieux de soin des espaces plus désirables, sensibles et émancipateurs ?

C’est dans cette démarche que s’inscrivent l’ESSAIX et le Centre Gériatrique Roger Duquesne du Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence–Pertuis, qui accueillent depuis plusieurs années des artistes post-diplômés et des étudiants en art en immersion et en résidence. Aux côtés des personnes âgées résidentes et des équipes soignantes, ils créent des œuvres in situ destinées à transformer durablement les espaces de vie.



Dans le prolongement de cette expérience, cet atelier de pratique artistique invite le public à rencontrer artistes et résident·es autour d’une session de dessin collectif et d’une installation plastique autour des nichoirs. Ensemble, les participant·es contribueront à la création d’un grand papier peint destiné à enrichir l’expérience sensorielle et esthétique du lieu, ainsi qu’à une installation qui prendra place dans le jardin. Les ateliers seront suivis d’une visite des premières œuvres installées dans les espaces du centre.



L’ÉsaAix et le Centre Gériatrique Roger Duquesne du Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence–Pertuis accueillent artistes et étudiants en art en immersion et en résidence afin de créer, avec les résident·es et les soignant·es, des œuvres in situ pour les espaces de vie. Ces ateliers invitent le public à participer à un dessin collectif et à une installation autour de nichoirs, destinés au lieu et à son jardin.



Une programmation de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence en partenariat avec la Compagnie Zirlib et le Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence–Pertuis. .

Centre gériatrique Roger Duquesne 3 chemin de la vierge noire Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

How can art accompany individuals until the end of their lives? How can artists help make healthcare settings more desirable, sensitive, and empowering spaces?

L’événement Résider, habiter, créer Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-28 par Mairie d’Aix-en-Provence