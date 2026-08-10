RESILIENCE POETIQUE, Quand la matière devient une émotion Rue de l’Abbaye Baume-les-Messieurs
jeudi 3 septembre 2026 · Rue de l'Abbaye · Baume-les-Messieurs
Informations pratiques
Baume-les-Messieurs
RESILIENCE POETIQUE, Quand la matière devient une émotion
Rue de l’Abbaye Abbaye Tour de Justice Baume-les-Messieurs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-09-03
Résilience poétique
Quand la matière devient une émotion
Exposition de Laurence Nicod
À travers sa peinture, Laurence Nicod explore les liens entre la nature, la mémoire et les émotions. Son travail met en dialogue la couleur, la matière et la lumière afin de créer des espaces de contemplation où chacun est invité à ralentir, ressentir et imaginer. Son œuvre privilégie l’émotion plutôt que la représentation, laissant au visiteur une grande liberté d’interprétation. .
Rue de l’Abbaye Abbaye Tour de Justice Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 63 97 68 laurence.nicod74@gmail.com
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English : RESILIENCE POETIQUE, Quand la matière devient une émotion
L’événement RESILIENCE POETIQUE, Quand la matière devient une émotion Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION