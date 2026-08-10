RESILIENCE POETIQUE, Quand la matière devient une émotion Rue de l’Abbaye Baume-les-Messieurs

Informations pratiques

Baume-les-Messieurs

RESILIENCE POETIQUE, Quand la matière devient une émotion

Rue de l’Abbaye Abbaye Tour de Justice Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-03

Résilience poétique

Quand la matière devient une émotion

Exposition de Laurence Nicod

À travers sa peinture, Laurence Nicod explore les liens entre la nature, la mémoire et les émotions. Son travail met en dialogue la couleur, la matière et la lumière afin de créer des espaces de contemplation où chacun est invité à ralentir, ressentir et imaginer. Son œuvre privilégie l’émotion plutôt que la représentation, laissant au visiteur une grande liberté d’interprétation. .

Rue de l’Abbaye Abbaye Tour de Justice Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 63 97 68 laurence.nicod74@gmail.com

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English : RESILIENCE POETIQUE, Quand la matière devient une émotion

L’événement RESILIENCE POETIQUE, Quand la matière devient une émotion Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION