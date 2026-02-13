Résiliences, Bibliothèque Parment, Rouen

Résiliences Samedi 14 février, 15h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Début : 2026-02-14T15:00:00+01:00 – 2026-02-14T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-14T15:00:00+01:00 – 2026-02-14T16:30:00+01:00

Rencontre avec Simon Brean maître de conférences en littérature et auteur de La Science-fiction en France – Théorie et histoire d’une littérature.5 places de cinéma pour la séance du film Les fils de l’homme sont à gagner à l’issue de la rencontre !

Rencontrez un spécialiste de la science-fiction sur le thème des résiliences.Plus d’informations à venir prochainement.

