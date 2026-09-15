Résistance et liberté, un jour se lève Espace Noriac salle haute Limoges
samedi 14 novembre 2026 · Espace Noriac salle haute · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Résistance et liberté, un jour se lève
Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 21:15:00
Date(s) :
2026-11-14
Kaléïs, chœur de jeunes en Limousin, explore en musique la sombre période de 1939 à 1945. Les jeunes chanteurs dressent le tableau d’une France à l’orée de la guerre, sous l’occupation et à la Libération. Venez découvrir ce spectacle où standards du swing et de la chanson française sont revisités sous une forme polyphonique inédite ! Cet événement s’inscrit dans la programmation de l’exposition « Au cœur de la Haute-Vienne en guerre. 1939-1945, des archives pour revivre une époque ». .
Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Résistance et liberté, un jour se lève
L’événement Résistance et liberté, un jour se lève Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Limoges Métropole
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