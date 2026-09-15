Résistance et liberté, un jour se lève Espace Noriac salle haute Limoges

Informations pratiques

Limoges

Résistance et liberté, un jour se lève

Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 21:15:00

Date(s) :

2026-11-14

Kaléïs, chœur de jeunes en Limousin, explore en musique la sombre période de 1939 à 1945. Les jeunes chanteurs dressent le tableau d’une France à l’orée de la guerre, sous l’occupation et à la Libération. Venez découvrir ce spectacle où standards du swing et de la chanson française sont revisités sous une forme polyphonique inédite ! Cet événement s’inscrit dans la programmation de l’exposition « Au cœur de la Haute-Vienne en guerre. 1939-1945, des archives pour revivre une époque ». .

Espace Noriac salle haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Résistance et liberté, un jour se lève

L’événement Résistance et liberté, un jour se lève Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Limoges Métropole