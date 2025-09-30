Résistance (s) par la compagnie Nomades Sains-Richaumont

3, rue du collège Sains-Richaumont Aisne

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif réduit adulte

Début : 2025-09-30 20:30:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Deux jeunes filles une allemande et une française sont confrontées à la dictature nazie.

Sophie Scholl milite secrètement à Munich au sein du mouvement La Rose Blanche fondé par son frère et un de ses amis étudiants. En Picardie, la jeune Française, fille de cheminot qui participe aux sabotages organisés contre l’occupant, cache une amie juive.

Nous sommes en 1943. Sophie s’apprête à prendre un train pour aller distribuer ses tracts politiques à Stuttgart. Très loin de chez elle, à l’Est, l’autre jeune fille sort d’un train. Elle a désormais un numéro sur le bras.

Un mot les réunit Résistance ! 5 .

3, rue du collège Sains-Richaumont 02120 Aisne Hauts-de-France +33 7 65 18 28 53 contact@compagnienomades.net

