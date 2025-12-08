Résistances de la terre nourricière – Ce que dit de nous le contenu de nos assiettes Hôtel de Ragueneau Bordeaux

Résistances de la terre nourricière – Ce que dit de nous le contenu de nos assiettes 8 – 21 décembre Hôtel de Ragueneau Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-08T13:00:00 – 2025-12-08T19:00:00

Fin : 2025-12-21T13:00:00 – 2025-12-21T19:00:00

Souvenir d’un goût, d’une odeur, d’un lieu… Proust et sa madeleine, Garcia Marquez et l’odeur de la goyave, le chocolat amer de Laura Esquivel…

D’où vient cette nourriture et quel chemin a-t-elle suivi pour parvenir dans nos assiettes, suscitant débats, plaisirs, rejets, drames et inégalités ? Comment a-t-elle engendré les monstres de l’industrie agroalimentaire ?

Comment, sur une planète qui pourrait nourrir près de deux fois sa population, en est-on arrivé aux famines et à la dénutrition pour des milliards d’êtres humains… ?

Au coeur de la culture amérindienne des Andes se trouve la Pachamama, la Terre Mère, divinité des récoltes et de la fertilité. En France, on utilise volontiers le terme de Terre nourricière.

Les deux mettent en évidence l’interdépendance entre les êtres humains et les autres espèces vivantes. Déboisement, légal ou pas, trafic des espèces sauvages, agriculture et élevage intensifs, urbanisation, industrialisation accélèrent la détérioration de notre environnement.

Le néolibéralisme impérial en profite pour faire des bénéfices énormes… Pendant ce temps-là, avec l’augmentation exponentielle des richesses des grands groupes, les maux s’accumulent : misère, maladies nouvelles, obésité, virus inconnus, faim, violence, catastrophes climatiques, régimes fascisants…

Pourtant, un peu partout, s’appuyant sur des recherches et des expériences diverses, beaucoup tentent de retrouver la mémoire de pratiques anciennes, simples et accessibles… Tout est bon pour récupérer et protéger les espèces anciennes, pour stimuler la recherche et freiner les appétits des transnationales. Comment concilier aujourd’hui la diversité résultant des voyages et des découvertes de scientifiques avec un développement plus local respectueux de l’environnement ? N’oublions pas que maïs, pomme de terre, tomate, ananas, avocat, cacahuète, cacao, haricot, vanille et bien d’autres plantes sont originaires des Amériques…

Quelles solutions avons-nous pour freiner cette évolution mortifère ?

Comment tout cela se retrouve-t-il ou pas dans nos assiettes et, surtout, dans quelles assiettes ?

Autant de questions et de pistes que suivront les artistes pour vous proposer cette nouvelle exposition.

Hôtel de Ragueneau 71 Rue du Loup, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

42 artistes proposent leur regard sur le thème de la terre nourricière. Ces quinze jours d’exposition seront l’occasion d’activités : ateliers, rencontres, films… (voir sur http://puceart.free.fr) Arts visuels Amérique Latine