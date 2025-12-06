Résistances d’hier et d’aujourd’hui Conférence-débat Place du 19 Août Clamecy

Résistances d’hier et d’aujourd’hui Conférence-débat

Place du 19 Août Mairie de Clamecy Salle Romain Rolland, 1er étage Clamecy Nièvre

Gratuit

2025-12-06 16:00:00

2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Résistances d’hier et d’aujourd’hui et Imaginons Clamecy vous invitent à une conférence-débat suivie de contes et d’un apéro partagé.

16h Conférence-débat ayant pour thème les monuments commémoratifs de la résistance républicaine de décembre 1851 au coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte dans la Nièvre et dans l’Yonne Avec Christian Rey de la Société Scientifique et Artistique de Clamecy (SSAC) et Denis Martin de l’Association pour la Documentation, l’Information des Mouvements Sociaux (ADIAMOS 89).

La Nièvre compte 3 monuments commémoratifs de la résistance républicaine au coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte. Dans l’Yonne, on remarque l’existence de sépultures significatives. Ces monuments et ces sépultures représentent des traces tangibles de l’histoire de la République. A ce titre, ne peuvent-ils pas appartenir au tourisme monumental de la Nièvre et de l’Yonne ? Une proposition de parcours touristique original entre Nièvre et Yonne s’impose-t-elle ?

17h30 Contes ayant pour thème la résistance de Jany Neveux

18h Apéro partagé .

