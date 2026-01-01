Résistances – du tango à la musique savante – le Collectif Fractales au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris
Résistances – du tango à la musique savante – le Collectif Fractales au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris lundi 26 janvier 2026.
Le Collectif Fractales revient en force en 2026 au Théâtre
Douze :
Il vous propose une immersion entre tango, musique classique
et… invention ! Un voyage haut en couleurs composé d’œuvres de
Piazzolla, Chostakovitch et Tolomeo.
Œuvres :
Dimitri Chostakovitch : Quatuor à cordes n°3
Simone Tolomeo : Tango Hevrin Khalaf et Spectrum pour Violon
et Alto – Quintette pour Bandonéon et Cordes
Astor Piazzolla : Pompeya
Musicien.ne.s :
Lysandre Donoso : bandonéon
Juliette Leroux et Marie Salvat : violons
Robin Kirklar : alto
Marwane Champ : violoncelle
Une immersion entre tango, musique classique et… invention !
Le lundi 26 janvier 2026
de 20h30 à 22h00
payant
Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Tout public.
Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris
http://www.theatredouze.fr/pages/RESISTANCES—CONCERT_spect-334.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis/ https://www.facebook.com/theatredouzeparis/
