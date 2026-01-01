Résistances – du tango à la musique savante – le Collectif Fractales au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris

Le Collectif Fractales revient en force en 2026 au Théâtre

Douze :

Il vous propose une immersion entre tango, musique classique

et… invention ! Un voyage haut en couleurs composé d’œuvres de

Piazzolla, Chostakovitch et Tolomeo.

Œuvres :

Dimitri Chostakovitch : Quatuor à cordes n°3

Simone Tolomeo : Tango Hevrin Khalaf et Spectrum pour Violon

et Alto – Quintette pour Bandonéon et Cordes

Astor Piazzolla : Pompeya

Musicien.ne.s :

Lysandre Donoso : bandonéon

Juliette Leroux et Marie Salvat : violons

Robin Kirklar : alto

Marwane Champ : violoncelle

Le lundi 26 janvier 2026

de 20h30 à 22h00

payant

Tarif plein : 19 euros

Tarif réduit : 16 euros

Tout public.

Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

http://www.theatredouze.fr/pages/RESISTANCES—CONCERT_spect-334.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis/ https://www.facebook.com/theatredouzeparis/



