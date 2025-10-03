Résiste ! La thématique pour réinventer demain au Forum des images Forum des images Paris

Résiste ! La thématique pour réinventer demain au Forum des images Forum des images Paris vendredi 3 octobre 2025.

Résiste !

De l’intime au collectif, réinventer demain.



du 3 octobre au 2 novembre

Une programmation articulée autour de 5 domaines de résistance au cinéma !

→ Le programme complet

→ La bande-annonce

→ Bon plan ! Avec la carte Forum Illimité, accédez à l’intégralité des séances à partir de 9€ /mois : J’en profite

À ne pas manquer

★ Soirée d’ouverture : Avant-première de Soulèvements, de Thomas Lacoste

jeudi 3 octobre à 20h

Portrait choral à 16 voix d’un mouvement de résistance intergénérationnel, réflexif et intime, porté par une jeunesse en lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau et les ravages industriels. Malgré la répression policière, les Soulèvements de la Terre expérimentent d’autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, nous ouvrant au champ de tous les possibles.

Un film qui regarde et écoute la beauté du monde.

Sortie nationale le 11 février 2026 par Jour2fête.

En présence du réalisateur, suivi d’un débat.

Soulèvements, de Thomas Lacoste ; Crédits : © Jour2fête

Cinéma et luttes !

Cours du vendredi : Cinéma et luttes écologiques, par Teresa Castro (enseignante-chercheuse et programmatrice), vendredi 3 octobre à 18h30.

Projections : Qu’elles soient écologiques (Dark Waters, Soulèvements), ouvrières (Qu’elle était verte ma vallée, La classe ouvrière va au paradis), ou anticoloniales (Bamako), ce programme vise à mettre à l’honneur les luttes au cinéma, des classiques du genre (Spartacus, Nous étions jeunes, Monsieur Smith au Sénat) aux réalisations plus récentes (Les Fils de l’homme, Un pays qui se tient sage).

→ En savoir plus

Bamako, d’Abderrahmane Sissako ; Crédits : © Archipel 33

Female Rage

Cours du vendredi : Female Rage : une révolution pop à l’écran, par Marion Olité (journaliste et autrice), vendredi 17 octobre à 18h30 .

Projections : Héroïnes féministes d’hier (Rosa Luxemburg, Norma Rae, Les Petites Marguerites) et d’aujourd’hui (Aquarius, Promising Young Woman, Le Procès de Viviane Amsalem) sont à l’honneur dans ce cycle qui explore la représentation complexe et diverse du female rage au cinéma.

→ En savoir plus

Promising Young Woman, d’Emerald Fennell ; Crédits : © Universal Pictures

Le rire de résistance

Cours du vendredi : Le rire de résistance, par Stéphane Goudet (critique et programmateur), vendredi 10 octobre à 18h30.

Projections : Cette sélection de comédies est une véritable argumentation en images soutenant que le rire peut tout défier : pouvoirs politiques (Le Dictateur, To Be or Not to Be), médiatiques (Vers un avenir radieux), néocolonialistes (Sorry To Bother You), industriels (Okja) et patriarcaux (Promising Young Woman, Les Petites Marguerites).

→ En savoir plus

Le Dictateur, de Charlie Chaplin ; Crédits : © Christophel

Résistances affectives

Cours du vendredi : Résistances affectives. Les politiques de l’attachement face aux politiques de la cruauté, par Chowra Makaremi (anthropologue), vendredi 24 octobre à 18h30.

Projections : Une sélection de films pour explorer comment les émotions et les relations peuvent devenir des formes de résistance, qu’elles soient amoureuses (Loving, Tout ce que le ciel permet, Tous les autres s’appellent Ali) ou amicales (Le Violon de Rothschild, Julia, La Flèche brisée, Les Recommencements).

→ En savoir plus

Tout ce que le ciel permet, de Douglas Sirk ; Crédits : © Christophel

Dystopies / Utopies numériques

Cours du vendredi : Dans la tête des algorithmes: ce que le calcul fait à la société, par Hubert Guillaud (journaliste et auteur), vendredi 31 octobre à 18h30.

Suivi de la projection de The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz à 21h.

→ En savoir plus

The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz, de Brian Knappenberger ; Crédits : © Creative Commons

Qu’est-ce qui, au fond de chacun·e de nous, résiste ? Qu’est-ce qui déclenche la capacité individuelle ou collective, de dire non à ce qui fait violence, à ce qui bafoue les dignités ?



Cinq semaines pour explorer différentes figures, réelles ou fictives, qui incarnent, chacune à sa manière, un acte de résistance, à travers des films, des jeux vidéo et des œuvres immersives.

Du vendredi 03 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € tarif préférentiel

Avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-03T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-03T00:59:59+01:00

Date(s) :

Forum des images 2, rue du cinéma 75001 Paris

https://www.forumdesimages.fr/resiste +33144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Aforumdesimages%7Ctwcon%5Es2