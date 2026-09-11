Résister au temps : découvrez les coulisses de la préservation des archives de la Résistance – Conférence, Musée de la Résistance Nationale, Champigny-sur-Marne

Informations pratiques

Résister au temps : découvrez les coulisses de la préservation des archives de la Résistance – Conférence Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de la Résistance Nationale Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

RESISTER AU TEMPS : LES COULISSES DE LA PRESERVATION DES ARCHIVES DE LA RESISTANCE

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont les thèmes nationaux sont « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » et « Patrimoine de la photographie », le musée de la Résistance nationale ouvre exceptionnellement les coulisses d’un chantier rarement visible du public.

Chaque jour, le musée est confronté à une question essentielle : comment continuer à montrer des œuvres sans les abîmer ?

Les tracts clandestins qui ont appelé à résister, les faux papiers qui ont sauvé des vies, les photographies, les lettres ou les dessins réalisés en captivité sont des témoins irremplaçables de notre histoire. Mais ces documents sont aussi extrêmement fragiles. La lumière, les variations climatiques ou tout simplement le temps qui passe provoquent des altérations irréversibles.

Afin de préserver ces collections tout en continuant à les transmettre, le musée mène actuellement, en collaboration avec l’Atelier du Lys, une vaste campagne de conservation préventive. Certaines œuvres originales sont progressivement remplacées dans l’exposition permanente par des fac-similés d’une grande fidélité, tandis que les originaux sont reconditionnés et conservés dans des environnements adaptés.

Durant tout le week-end, les visiteurs sont invités à découvrir les coulisses de ce projet à travers une conférence inédite avec les Atelier du Lys et les professionnels du musée qui présenteront les gestes, les réflexions et les choix habituellement réservés aux professionnels des collections.

Dimanche 20 septembre 2026

15 h – 16 h 45 : Conférence en deux parties « Préserver ensemble » (en partenariat avec l’Atelier du Lys)

Comment naît un projet de conservation ? Quels métiers y participent ? Comment définit-on les priorités ? Et comment finance-t-on de telles opérations ?

L’Atelier du Lys et l’équipe des collections du musée présenteront la première campagne de conservation menée conjointement, du diagnostic initial à la réalisation de fac-similés et au reconditionnement des œuvres. Cette rencontre sera également l’occasion de mettre en avant le rôle du mécénat de la Fondation Marc Ladreit de Lacharrière et de rappeler que la préservation du patrimoine est une responsabilité collective.

Musée de la Résistance Nationale 40 Quai Victor Hugo, 94500 Champigny-sur-Marne, France Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France 0149839090 http://www.musee-resistance.com [{« type »: « email », « value »: « reservation@musee-resistance.com »}] Collection majeure d’éditions clandestines (presse, brochures,affichettes, tracts, papillons, revues) et d’archives des organisations de la Résistance intérieure. Fonds photographique du journal « Le Matin » (fin XIXe siècle – août 1944). Les œuvres de Boris Taslitzky réalisées entre 1939 et 1945, dont la totalité des dessins, aquarelles faits au camp de concentration de Buchenwald. Grâce à une très riche collection, la nouvelle exposition permanente met en avant tous les aspects et tous les enjeux de l’histoire et de la mémoire de la Résistance. Une programmation culturelle vient compléter les contenus proposés aux visiteurs et aux citoyens désireux de mieux comprendre les enjeux d’aujourd’hui, qu’éclaire cette histoire. L’Espace Aimé Césaire permet également de développer une programmation scientifique, pour rendre plus accessible les avancées de la recherche. RER A arrêt “Champigny”. Puis bus 108, 110, 116, 208, 306 (arrêt Mairie – Marché) ; bus 201 (arrêt Diderot – La Plage) ou 10 minutes de trajet à pied depuis la gare.

Conférence « Préserver ensemble »

©AAMRN