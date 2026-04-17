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RESOLVE LA PUCE A L’OREILLE Riom

RESOLVE LA PUCE A L’OREILLE Riom

RESOLVE LA PUCE A L’OREILLE Riom vendredi 17 avril 2026.

Lieu : LA PUCE A L'OREILLE

Adresse : 16 rue General Chapsal -

Ville : 63200 Riom

Département : 63

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 20:45

RESOLVE Début : 2026-04-17 à 20:45. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63

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