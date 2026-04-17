RESOLVE LA PUCE A L’OREILLE Riom
RESOLVE LA PUCE A L’OREILLE Riom vendredi 17 avril 2026.
RESOLVE Début : 2026-04-17 à 20:45. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63
À voir aussi à Riom (63)
- Visite en famille Les trucs et astuces des artistes Musée Mandet Riom 17 avril 2026
- Exposition Design durable Musée Mandet Riom 25 avril 2026
- Tous à l’Opéra, opera-théâtre de Clermont-Ferrand, Riom 9 mai 2026
- A RLV, on se (re)Mai au vélo !?, Jardins de la Culture, Riom 23 mai 2026
- Points de rencontres – Exposition de gravures, Musée Mandet, Riom 23 mai 2026