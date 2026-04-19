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RESOLVE Le Forum – La Grande Salle Vaureal

RESOLVE Le Forum – La Grande Salle Vaureal

RESOLVE Le Forum – La Grande Salle Vaureal dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Le Forum - La Grande Salle

Adresse : 95 BOULEVARD DE L'OISE

Ville : 95490 Vaureal

Département : 95

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 18:00

RESOLVE Début : 2026-04-19 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95

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