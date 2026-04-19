RESOLVE Le Forum – La Grande Salle Vaureal
RESOLVE Le Forum – La Grande Salle Vaureal dimanche 19 avril 2026.
RESOLVE Début : 2026-04-19 à 18:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95
À voir aussi à Vaureal (95)
- MANU LANVIN Le Forum – La Grande Salle Vaureal 20 mai 2026
- LES FATALS PICARDS Le Forum – La Grande Salle Vaureal 12 septembre 2026
- THOMAS VDB Le Forum – La Grande Salle Vaureal 15 octobre 2026
- SOVIET SUPREM Le Forum – La Grande Salle Vaureal 17 octobre 2026
- SENSER Le Forum – La Grande Salle Vaureal 6 novembre 2026