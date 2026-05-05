RESOLVE, Le Rocher de Palmer, Cenon

RESOLVE Mercredi 27 janvier 2027, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 27€ | Tarif Abonné.e : 24€ | Tarif Infidèle : 24€ | Tarif PMR/PSH : 24€ | Enfants de moins de 12 ans : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-27T20:30:00+01:00 – 2027-01-27T23:30:00+01:00

Fin : 2027-01-27T20:30:00+01:00 – 2027-01-27T23:30:00+01:00

Formé en 2017 à Lyon avec l’ambition de dépoussiérer le metalcore, Resolve s’impose rapidement grâce à une énergie scénique explosive et une identité forte. Le groupe rassemble en peu de temps une communauté de fans fidèles et s’affirme aujourd’hui comme l’une des figures majeures du metal moderne français. Depuis la sortie de leur dernier album Human, ils enchaînent les tournées et les dates internationales, partageant la scène avec Landmvrks, While She Sleeps ou Rise of the Northstar. À la croisée d’un métal moderne et mélodique, leur musique conjugue tension, refrains fédérateurs et une sincérité à fleur de peau, en résonance avec toute une génération. Accompagné des californiens Silent Planet et Spleen, le groupe s’apprête désormais à franchir une nouvelle étape avec une tournée française d’envergure, confirmant une ascension qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Dernier album : Human, 2023, Arising Empire

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/resolve-27012027-1930 »}]

Fer de lance d’une nouvelle génération metal, Resolve exhale une intensité rare, entre puissance brute et émotions à vif, sculptant un son moderne et incandescent. France Metal