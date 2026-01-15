Resolve + Space of Variations + Spleen + Anemia concert metalcore La Cordo Romans-sur-Isère
La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Riffs tranchants, ambiance tantôt pesante, tantôt écrasante, une soirée intense et cathartique
Après un passage remarqué au Hellfest 2023, et deux années de tournées internationales Resolve s’impose comme l’étoile montante du metalcore français.
La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
English :
Cutting-edge riffs, a sometimes heavy, sometimes crushing atmosphere, an intense and cathartic evening
After a notable appearance at Hellfest 2023, and two years of international touring, Resolve have established themselves as the rising stars of French metalcore.
