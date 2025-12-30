RESOLVE / TEN56 CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT Annemasse

RESOLVE / TEN56 Début : 2026-04-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Resolve s’est imposé comme l’un des piliers du modern metal français, s’appuyant sur un passage remarqué au Hellfest 2023, ainsi que sur trois années de tournées internationales.Depuis Diazepam, son 1er single en 2021, Ten 56. trace sa route avec un style unique fusionnant metal et indus avec intensité. Une vision moderne et sombre de ce que l’avenir nous réserve.Resolve a écumé les salles de toute l’Europe pour défendre ses deux premiers albums, Between Me and The Machine et Human, en tête d’affiche mais aussi aux côtés de Landmvrks, While She Sleeps ou encore Rise Of The Northstar. Après le succès d’une première tournée française pour défendre ce dernier, Resolve reprend la route, nourris d’une envie forte de partager leur musique avec l’entièreté du pays.Avec un metal puissant et énergique, qui emprunte beaucoup au metalcore mélodique, Resolve viendra confirmer son statut d’étoile montante de la scène metal moderne à Château Rouge.Le groupe franco-britannique a surpris l’industrie en emportant leur premier album dans les salles du monde entier, sans intention de ralentir. Il est difficile de savoir exactement où ten56. ira ensuite, mais le monde regarde et la réponse à la question n’est jamais trop loin. ten56. c’est de la musique dark, passée à la moulinette d’une machine industrielle pour donner un son apocalyptique. Une vision moderne et sombre de ce que l’avenir nous réserve. Un vecteur d’émotions brutes et sans compromis, puisées dans les recoins les plus sombres de la nature humaine.Partagé entre émotions et saturations, Last Flag évolue dans un univers metal/post-hardcore teinté de touches rap et de post-rock.

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74