RésoNance Bruère-Allichamps

Noirlac Bruère-Allichamps

Début : Mercredi 2025-09-01

fin : 2025-10-31

2025-09-01 2025-11-01

Tendez l’oreille !

Depuis l’extérieur de l’abbaye jusqu’aux différents espaces intérieurs, le son est votre fil d’Ariane, laissez-vous guider.

Musiques et sons vous accompagnent pour une visite libre, d’un espace à un autre, à la découverte sensible du monument, de ses petites et grandes histoires, de ses acoustiques étonnantes. .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 01 01 contact@noirlac.fr

English :

Put your ear to the ground!

From the exterior of the abbey to the various interior spaces, sound is your Ariadne?s thread, so let yourself be guided.

German :

Spannen Sie Ihr Ohr an!

Von der Außenseite der Abtei bis zu den verschiedenen Innenräumen ist der Klang Ihr Ariadnefaden, lassen Sie sich führen.

Italiano :

Mettete l’orecchio a terra!

Dall’esterno dell’abbazia alle diverse aree interne, il suono è il vostro filo di Arianna, quindi lasciatevi guidare.

Espanol :

¡Pon el oído en el suelo!

Desde el exterior de la abadía hasta las diferentes zonas del interior, el sonido es el hilo conductor de su Ariadna, así que déjese guiar.

