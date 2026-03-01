Résonance du Vivant – Atelier pédagogique Galerie du Montparnasse Paris

Les photographes Élise Chrétien et Thierry de Gueyer proposent un atelier pédagogique intitulé « Le Labo des Émo-Nature”, autour de l’exposition Résonances du Vivant à la Galerie du Montparnasse.

L’atelier propose d’explorer les liens sensibles entre les images, les mots et les émotions liés à la nature. Après un temps de découverte et présentation des œuvres, les enfants sont invités à créer leurs propres images ou textes courts à l’aide du matériel mis à disposition. Cette démarche permet aux plus jeunes de s’approprier la photographie contemporaine de manière créative, tout en développant leur imaginaire et leur sensibilité écologique.

Atelier pédagogique proposé dans le cadre de l’exposition photographique Résonances du Vivant

Le samedi 28 mars 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit

Visite en accès libre. 15 personnes maximum

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-28T16:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T14:30:00+02:00_2026-03-28T15:30:00+02:00

Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris

https://mairie14.paris.fr/pages/la-galerie-du-montparnasse-11092



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