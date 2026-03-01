Résonance du Vivant – Visite Guidée Galerie du Montparnasse Paris
Résonance du Vivant – Visite Guidée Galerie du Montparnasse Paris samedi 28 mars 2026.
Dans le cadre de l’exposition photographique Résonances du Vivant, Élise Chrétien et Thierry de Gueyer invitent le public à une visite guidée à la Galerie du Montparnasse.
Il·elles présenteront leurs démarches respectives, du mouvement organique capté par le flou cinétique à la mise en image des émotions liées au vivant, pour explorer comment la photographie peut traduire l’invisible. Ce temps de rencontre permettra au public de découvrir les coulisses de la création, d’échanger sur les techniques de production, tout en explorant la dimension philosophique et poétique des œuvres
Visite guidée proposée dans le cadre de l’exposition photographique Résonances du Vivant.
Le samedi 28 mars 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit
Visite en accès libre. 12 personnes maximum
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-28T19:30:00+01:00
fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-28T18:30:00+02:00_2026-03-28T19:30:00+02:00
Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris
https://mairie14.paris.fr/pages/la-galerie-du-montparnasse-11092
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