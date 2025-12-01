Résonance Sanchez + Amarioo + Alias

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le rap est mis à l’honneur cette saison pour la soirée Résonance, avec Sanchez, Amarioo et Alias !

Originaire d’Alençon, Sanchez revendique fièrement ses origines multiples, mauricienne, espagnole et portugaise. Marqué par les épreuves de la vie, il en puise une persévérance salutaire. Sanchez est auteur de plusieurs singles et d’un album intitulé Troisième envol sorti cette année.

Étoile montante du Mans, Amarioo s’impose avec un style percutant, mêlant ego trip et morceaux introspectifs. Grâce à son énergie qu’il transmet à travers ses textes sur scène, on le surnomme le Cracheur de Feu .

Originaire de l’Orne, Alias exprime ses idées dans un rap brut à la croisée entre old school trap et électro, en nous racontant l’histoire d’un homme ordinaire en route vers son idéal dans un monde fait d’épreuves !

Gratuit · sans réservation, dans la limite des places disponibles .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

English : Résonance Sanchez + Amarioo + Alias

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Résonance Sanchez + Amarioo + Alias Alençon a été mis à jour le 2025-10-13 par LA LUCIOLE