Résonances arctiques

Salle des Concerts 58 rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-23 14:00:00

fin : 2026-01-24 15:00:00

2026-01-23 2026-01-24

Récit concert et installations sonores dans le cadre de la biennale Le Mans Sonore

Ce récit-concert invite tous les explorateurs à un grand voyage au pays de la glace. À travers la voix, les créations musicales et les sons enregistrés au cœur du Groenland lors d’une expédition en kayak de mer, le spectacle fait découvrir un monde de souffles, de craquements et de sons insolites. Un moment d’écoute et d’émerveillement pour apprendre à entendre la beauté du monde arctique. .

Salle des Concerts 58 rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire rodolphe.agesne@lemans.fr

English :

Concert narrative and sound installations as part of the Le Mans Sonore biennial event

