Résonances Basse-Ham
Résonances Basse-Ham vendredi 21 novembre 2025.
Résonances
5 rue de la Mairie Basse-Ham Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 21:30:00
Il y a des rencontres qui peuvent changer votre vie et vous ouvrir un chemin. Ce récit est celui d’un don, celui d’un instrument à l’âme fêlée. De sa blessure s’est dessiné un chemin, en résonance avec d’autres destins croisés, Petit à petit, de voie en voix, ce chemin s’est fait mien. Les instruments gardent-ils en mémoire ceux qui les ont joués ?
Conte, récit, et violoncelle à partir de 12 ans
Sur réservation à partir du 1er novembre par téléphone ou par mail.Tout public
5 rue de la Mairie Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 19 74 mediatheque@basse-ham.fr
English :
There are encounters that can change your life and open up a new path. This is the story of a gift, of an instrument with a cracked soul. Little by little, from voice to voice, this path became mine. Do instruments remember those who played them?
Storytelling, narration and cello ages 12 and up
Bookings from November 1 by phone or e-mail.
German :
Es gibt Begegnungen, die dein Leben verändern und dir einen Weg öffnen können. Diese Geschichte ist die Geschichte eines Geschenks, die Geschichte eines Instruments mit einer zerbrochenen Seele. Aus seiner Verletzung hat sich ein Weg entwickelt, der mit anderen Schicksalen in Resonanz steht. Nach und nach, von Stimme zu Stimme, ist dieser Weg zu meinem geworden. Behalten Instrumente die Erinnerung an die Menschen, die sie gespielt haben?
Märchen, Erzählung und Cello ab 12 Jahren
Auf Reservierung ab dem 1. November per Telefon oder E-Mail.
Italiano :
Ci sono incontri che possono cambiare la vita e aprire una nuova strada. Questa è la storia di un dono, di uno strumento dall’anima incrinata. A poco a poco, di voce in voce, questo percorso è diventato il mio. Gli strumenti ricordano chi li ha suonati?
Racconto, narrazione e violoncello dai 12 anni in su
Prenotazioni dal 1° novembre per telefono o e-mail.
Espanol :
Hay encuentros que pueden cambiar tu vida y abrirte un nuevo camino. Esta es la historia de un regalo, de un instrumento con el alma agrietada. Poco a poco, de voz en voz, este camino se convirtió en el mío. ¿Recuerdan los instrumentos a quienes los han tocado?
Cuentacuentos, narración y violonchelo a partir de 12 años
Reservas a partir del 1 de noviembre por teléfono o correo electrónico.
