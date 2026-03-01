Résonances, concert inédit à la MAGCP de Cajarc Cajarc

Résonances, concert inédit à la MAGCP de Cajarc

Autour de l’exposition Maison Des Arts, Cajarc, Au bout du monde, Julia Gault, Thomas Teurlai, voici un concert inédit par les élèves de l’école de musique en partenariat avec Arts & Scène !

English :

In conjunction with the exhibition Maison Des Arts, Cajarc, Au bout du monde, Julia Gault, Thomas Teurlai, here is an original concert by music school students in partnership with Arts & Scène!

