Résonances, concert inédit à la MAGCP de Cajarc Cajarc
Résonances, concert inédit à la MAGCP de Cajarc Cajarc vendredi 27 mars 2026.
Résonances, concert inédit à la MAGCP de Cajarc
MAGCP, 134 avenue germain canet Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Autour de l’exposition Maison Des Arts, Cajarc, Au bout du monde, Julia Gault, Thomas Teurlai, voici un concert inédit par les élèves de l’école de musique en partenariat avec Arts & Scène !
Autour de l’exposition Maison Des Arts, Cajarc, Au bout du monde, Julia Gault, Thomas Teurlai, voici un concert inédit par les élèves de l’école de musique en partenariat avec Arts & Scène !
.
MAGCP, 134 avenue germain canet Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In conjunction with the exhibition Maison Des Arts, Cajarc, Au bout du monde, Julia Gault, Thomas Teurlai, here is an original concert by music school students in partnership with Arts & Scène!
L’événement Résonances, concert inédit à la MAGCP de Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Figeac