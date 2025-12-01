Résonances Église Sainte Rosalie Paris
Résonances Église Sainte Rosalie Paris dimanche 14 décembre 2025.
Résonances
Au programme : œuvres a cappella de
- William Byrd (1539 – 1623) Ave verum corpusFranz Liszt (1811-1986) Ave verum corpusJoseph Rheinberger (1839 – 1901) AbendliedFrank Bridge (1879 – 1941) Music, when soft voices dieKnut Nystedt (1915 – 2014) Missa brevisImmortal BachEric Whitacre (né en 1970) Sleep
Concert Chœur du Marais le dimanche 14 décembre.
Le dimanche 14 décembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit
- Entrée libre. Libre participation aux frais.
Tout public.
Église Sainte Rosalie 50, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris
https://www.choeurdumarais.fr/prochains-concerts/ +33651670488 choeurdumarais@gmail.com https://www.facebook.com/CDMchoeurdumarais/ https://www.facebook.com/CDMchoeurdumarais/