Résonances Église Sainte Rosalie Paris dimanche 14 décembre 2025.

Au programme : œuvres a cappella de

  • William Byrd (1539 – 1623) Ave verum corpusFranz Liszt (1811-1986) Ave verum corpusJoseph Rheinberger (1839 – 1901) AbendliedFrank Bridge (1879 – 1941) Music, when soft voices dieKnut Nystedt (1915 – 2014) Missa brevisImmortal BachEric Whitacre (né en 1970) Sleep
Le dimanche 14 décembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit

  • Entrée libre. Libre participation aux frais.

Tout public.

Église Sainte Rosalie 50, boulevard Auguste Blanqui  75013 Paris
https://www.choeurdumarais.fr/prochains-concerts/ +33651670488 choeurdumarais@gmail.com https://www.facebook.com/CDMchoeurdumarais/ https://www.facebook.com/CDMchoeurdumarais/