Résonances industrielles Lycée Fontaine du Vé à Sézanne Sézanne

Résonances industrielles Mardi 4 novembre, 14h00 Lycée Fontaine du Vé à Sézanne Marne

Début : 2025-11-04T14:00:00+01:00 – 2025-11-04T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T14:00:00+01:00 – 2025-11-04T17:00:00+01:00

Prévu sur les deux communes de Romilly-sur-Seine et Sézanne, à destination des élèves de 4ème de tous les collèges rattachés et des élèves de 2nde des lycées, ce projet met en œuvre :

– L’intervention du camion UIMM du « magical industry tour » :

o Du 03 au 07 novembre 2025, au lycée de la Fontaine du Vé de Sézanne

A destination des élèves des collèges de Anglure, Blancs-Côteaux, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne

o Du 08 au 12 décembre 2025, au lycée Joliot Curie de Romilly sur Seine

A destination des élèves des collèges de Marigny-le Châtel, Méry-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Romilly-sur-Seine

– La rencontre avec des professionnels des industries locales, partenaires de l’événement, présents dans les établissements aux dates mentionnées ci-dessus

– La sensibilisation du corps enseignant qui a pu bénéficier en amont d’une présentation du territoire et du bassin d’emploi industriel

– Un accompagnement à utiliser la plateforme numérique de découverte des Métiers : Forindustrie

– La prévision d’interventions de professionnels dans les classes

– La prévision de déplacement de collégiens-lycéens sur des sites industriels

Un consortium composé du CLEE Sézanne-Romilly, de territoire d’Industrie Ouest Champenois et de l’UIMM agit pour la promotion des métiers industriels auprès des collégiens de 4ème et lycéen 2nd. Sézanne Romilly

Lycée Fontaine du Vé