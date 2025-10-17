Résonances intuitives concert au Théâtre Las Balubas Saint-Yrieix-sous-Aixe

Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Résonances Intuitives est une performance mettant en vedette Pierre Yves Monfrais et Herbert Elsky: au programme, une musique minimaliste pour synthés et ventilateurs acoustiques !

Pierre Yves, alias Mystère Pym’s , créera des compositions de vibrations de fréquences variées avec son synthétiseur pour emmener le public vers différentes dimensions de la réalité.

Herbert Elsky le rejoindra avec son installation sonore et différents instruments qu’il a inventés.

Préparez-vous à une expérience unique et enrichissante ! .

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 02 60 98 art@herbelsky.com

