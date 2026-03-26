Résonances intuitives concert au Théâtre Las Balubas Saint-Yrieix-sous-Aixe
Résonances intuitives concert au Théâtre Las Balubas Saint-Yrieix-sous-Aixe mardi 7 avril 2026.
Résonances intuitives concert au Théâtre Las Balubas
Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Venez assister à une soirée exceptionnelle en la présence de Fatou Traore au théâtre Las Balubas. Notamment danseuse et chorégraphe, elle viendra honorer le concert donné par Monsieur Herbert Elsky.
Préparez-vous à une expérience unique et envoûtante ! .
Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 12 90 75 art@herbelsky.com
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English : Résonances intuitives concert au Théâtre Las Balubas
L’événement Résonances intuitives concert au Théâtre Las Balubas Saint-Yrieix-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Val de Vienne