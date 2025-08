Résonances – Kévin Ferré | Cie Envague Théâtre Francine Vasse Nantes

Résonances – Kévin Ferré | Cie Envague Théâtre Francine Vasse Nantes mardi 28 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 20:00 – 21:00

Gratuit : non Tarif plein : 17 € / Tarif réduit : 13 € / Tarif très réduit : 5 € Tout public

L’océan, calme ou agité, irrigue la danse du chorégraphe-interprète qui évolue entre mouvements ondulatoires et imprévisibles, entre sérénité et tempête. Dans un espace suspendu, son geste fluide inspiré du « waving » (style de danse issu du popping et plus largement du hip-hop) façonne en direct le son et la vidéo projetée, et tisse une chorégraphie sensible et organique. En écho, la restitution de l’ÊTRES EN CRÉATION interprétée par des habitantes et des habitants plonge la salle dans un océan humain visuel et envoûtant.

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 http://www.leslaboratoiresvivants.com