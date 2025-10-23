Résonances Pain & viennoiseries Médiathèque Aragon Le Mans

Résonances Pain & viennoiseries

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

2026-02-21

Sieste musicale

Installez-vous confortablement et laissez les mots et la musique résonner en vous. Une sieste musicale entre écho intérieur et partage de vibrations.

16h Aragon (Auditorium)

À partir de 10 ans .

English :

Musical siesta

German :

Musikalisches Nickerchen

Italiano :

Siesta musicale

Espanol :

Siesta musical

