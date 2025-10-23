Résonances Pain & viennoiseries Médiathèque Aragon Le Mans
Résonances Pain & viennoiseries Médiathèque Aragon Le Mans samedi 21 février 2026.
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
Sieste musicale
Installez-vous confortablement et laissez les mots et la musique résonner en vous. Une sieste musicale entre écho intérieur et partage de vibrations.
16h Aragon (Auditorium)
À partir de 10 ans .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Musical siesta
German :
Musikalisches Nickerchen
Italiano :
Siesta musicale
Espanol :
Siesta musical
