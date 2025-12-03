RÉSONANCES – REFECTOIRE DES MOINES Asnieres Sur Oise

RÉSONANCES Début : 2026-04-12 à 15:30. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DE ROYAUMONT – ÉDITION 2025RÉSONANCES – RÉFECTOIRE DES MOINESLe 12 avril 2026 – 15:30Durée : 01h15A partir de 10 ans. Sur scène, des robes de soirée, de mariée, de chambre, de bal, de tous les jours… Avec sa nouvelle création, Leïla Ka sublime sur scène des moments de partage vécus avec des femmes croisées au fil des soirées et des années. Sororité, révolte, joies et larmes traversent une écriture chorégraphique percutante. Les robes valsent, euphoriques, sur un air de Léonard Cohen, ou s’effondrent sur un refrain de Lara Fabian. Quelque part entre théâtre et danse contemporaine, cette première pièce de groupe d’une chorégraphe en vue rebat les cartes : les valeurs féminines sont ici défendues dans un ballet vif et saisissant !

REFECTOIRE DES MOINES . 95270 Asnieres Sur Oise 95