Résonances rupestres projection du film de Marc Azéma Lentillac-du-Causse

Lentillac-du-Causse Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 23:30:00

2025-10-11

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

À l’automne 2022, artistes et scientifiques ont plongé dans l’espace des grottes des Causses du Quercy. Auteurs de bande-dessinée, musiciens, préhistoriens, designers sonores, ils ont expérimenté leur art et documenté leurs recherches dans les profondeurs de la terre, et plus particulièrement à Lentillac-duCausse, dans une petite grotte de la vallée de la Sagne. L’aventure a été filmée par Marc Azéma, un film documentaire coproduit par le Parc-Géoparc.

La projection du film sera précédée d’un temps de dégustation organisé par la commune et d’échanges avec patrice cary des champignons de la sagne. .

Lentillac-du-Causse 46330 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you LES CAUSSERIES.

In autumn 2022, artists and scientists plunged into the space of the Causses du Quercy caves. Comic strip authors, musicians, prehistorians, sound designers, they experimented with their art and documented their research in the depths of the earth, and more specifically in Lentillac-du-Causse, in a small cave in the Sagne valley. The adventure was filmed by Marc Azéma, a documentary co-produced by the Parc-Géoparc.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Im Herbst 2022 sind Künstler und Wissenschaftler in den Raum der Höhlen der Causses du Quercy eingetaucht. Comic-Autoren, Musiker, Prähistoriker und Sounddesigner experimentierten mit ihrer Kunst und dokumentierten ihre Forschungen in den Tiefen der Erde, insbesondere in Lentillac-du-Causse, in einer kleinen Höhle im Tal von La Sagne. Das Abenteuer wurde von Marc Azéma gefilmt, ein Dokumentarfilm, der vom Parc-Géoparc koproduziert wurde.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Nell’autunno del 2022, artisti e scienziati si sono immersi nelle grotte delle Causses du Quercy. Fumettisti, musicisti, preistorici e sound designer hanno sperimentato la loro arte e documentato la loro ricerca nelle profondità della terra, e più precisamente a Lentillac-du-Causse, in una piccola grotta nella valle della Sagne. L’avventura è stata filmata da Marc Azéma, un documentario coprodotto dal Parc-Géoparc.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

En otoño de 2022, artistas y científicos se sumergieron en las cuevas de las Causses du Quercy. Dibujantes de cómics, músicos, prehistoriadores y diseñadores de sonido experimentaron con su arte y documentaron sus investigaciones en las profundidades de la tierra, y más concretamente en Lentillac-du-Causse, en una pequeña cueva del valle de Sagne. La aventura fue filmada por Marc Azéma, en un documental coproducido por el Parc-Géoparc.

