Résonance[s] Salon européen des métiers d’art Strasbourg

Résonance[s] Salon européen des métiers d’art

Rue Fritz Kieffer Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-07

Dédié exclusivement à la vente d’objets de créateurs d’art contemporains, Résonance[s] accueille chaque année plus de 180 professionnels des métiers d’art de toute l’Europe, sélectionnés pour leur originalité et leur savoir-faire. On y découvre des trésors de création dans des domaines aussi variés que les arts de la table, la mode, le mobilier, la sculpture, la décoration, le bijou ou encore les arts graphiques. Conférences, projections, démonstrations et ateliers pour enfants complètent le programme.

A l’approche des fêtes de Noël, ce salon emblématique est le lieu idéal pour découvrir et acquérir des oeuvres de caractère. .

Rue Fritz Kieffer Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 81 29 26

