Résonances Urbaines Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Exposition de élèves des

ateliers photographiques du CPA Binet & Photographies du Vieux Montmartre

Vernissage mercredi 25 mars à

partir de 18h30

Appareils photo en main, cinq jeunes

habitant·e·s du 18e arrondissement sont parti.e.s à la rencontre des quartiers

d’hier et d’aujourd’hui. Élèves du cours de photographie du CPA Binet, mené par

le photographe Bruno Thomas, ils ont arpenté les rues de leur territoire en

confrontant le réel aux images du passé.

Muni.e.s de photographies d’archives

issues de la Société d’histoire et d’archéologie Le Vieux Montmartre, ils ont posé un regard

attentif sur les traces du patrimoine urbain, interrogeant les transformations,

les permanences et les résonances entre les époques.

À

travers ce dialogue entre archives et créations contemporaines, un regard

croisé s’installe : celui de la mémoire collective et celui d’une jeunesse

ancrée dans le présent.

Tout au

long de ce parcours, les jeunes photographes partagent leurs émotions, leur

étonnement et leur sensibilité face à un arrondissement en constante mutation.

Le

choix du noir et blanc, commun aux photographies d’archives comme aux photographies

contemporaines, plonge le visiteur dans une intemporalité propice à la

contemplation et à la réflexion : Qu’est-ce qui a changé ? Qu’est-ce

qui est resté intact ? Quel usage avions-nous hier et avons-nous

aujourd’hui de ce lieu ? Autant de questions auxquelles cette exposition –

Le 18e toute une histoire – Résonances urbaines – tente de

répondre à travers les explications historiques de la Société d’histoire et

d’archéologie Le Vieux Montmartre.

Exposition photographique des monuments du 18e.

Du lundi 16 mars 2026 au samedi 18 avril 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-16T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-19T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/post/r%C3%A9sonances-urbaines +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



Afficher la carte du lieu Centre Paris’ Anim Binet et trouvez le meilleur itinéraire

