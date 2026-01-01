Resonancia(s) / Exposition de photographies de Stephen Bedrossian Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Vernissage / Rencontre : Samedi 7 février à 17h (45 min)

Le public est invité à rencontrer Stephen Bedrossian qui présentera son travail photographique en dialogue avec la journaliste Marie-Valentine Chaudon.

Après la discussion, le vernissage de l’exposition sera ouvert à tous.

Notes biographiques

Stephen Bedrossian est photographe, contrebassiste et compositeur. La photographie devient passion dès ses 14 ans. Depuis, elle se construit en miroir d’un parcours musical profondément ancré dans les musiques du monde, le flamenco et le jazz. Cette double pratique, nourrie par une carrière de scène, de collaborations, d’enregistrements d’albums et de tournées, façonne un regard personnel où l’écoute, le rythme, la tension et la circulation de l’énergie structurent l’acte photographique. Lauréat du Concours international de photographie flamenco à Arles et finaliste du Concours de Jazz de la Défense, il inscrit son travail dans un dialogue constant entre image et musique.

Son travail photographique se concentre aujourd’hui sur le flamenco, dans une approche d’intériorité en résonance avec les artistes et l’espace scénique. Musique et photographie procèdent d’un même état d’écoute : le déclenchement répond au silence, à la tension d’un instant. L’image ne fige pas ; elle prolonge et laisse résonner ce qui a été saisi, telle une vibration.

Resonancia(s) est une exposition photographique autour du flamenco. Le travail présenté s’est construit ces dernières années, dans une démarche d’écoute, nourrie par un parcours artistique mêlant photographie et musique. Photographe et musicien, je me suis récemment consacré plus particulièrement au flamenco, abordé dans une relation d’intériorité avec la scène et les artistes, attentive à ce qui circule entre musique et danse.

Les images proposées prolongent ce moment partagé. Elles laissent place au silence, à la lumière, à la résonance, et invitent le spectateur à une écoute sensible du flamenco.



Stephen Bedrossian

Du jeudi 29 janvier 2026 au samedi 14 février 2026 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

samedi

de 14h00 à 23h30

mercredi, jeudi, vendredi

de 18h30 à 22h00

gratuit

29,30,31 jan. et 4,5,12,13,14 fév. : Entrée libre

7 et 8 févrierBillet Chaillot Expérience : 8/6 euros

Tout public.

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris

