Résonnances Le Colisée Biarritz jeudi 9 avril 2026.
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
À travers ce spectacle, la compagnie propose un voyage chorégraphique allant du classique au contemporain, où la modernité dialogue avec la tradition et où les émotions s’expriment avec intensité et sensibilité.
Quatre pièces composeront cette soirée d’exception BOLÉRO, hommage au répertoire
classique et à son élégance intemporelle ; Là où nos ombres se rencontrent, une création
poétique et introspective ; Concerto, rencontre entre musicalité et puissance du
mouvement ; Remain the Pain, une œuvre contemporaine, profonde et engagée, explorant la résilience et l’émotion brute.
B&M compagnie. .
