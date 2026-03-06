Résonnances Le Colisée Biarritz

Résonnances

À travers ce spectacle, la compagnie propose un voyage chorégraphique allant du classique au contemporain, où la modernité dialogue avec la tradition et où les émotions s’expriment avec intensité et sensibilité.

Quatre pièces composeront cette soirée d’exception BOLÉRO, hommage au répertoire

classique et à son élégance intemporelle ; Là où nos ombres se rencontrent, une création

poétique et introspective ; Concerto, rencontre entre musicalité et puissance du

mouvement ; Remain the Pain, une œuvre contemporaine, profonde et engagée, explorant la résilience et l’émotion brute.

