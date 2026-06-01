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Résoudre un meurtre à Trélévern place d’Aiguilles Trélévern

Résoudre un meurtre à Trélévern place d’Aiguilles Trélévern dimanche 14 juin 2026.

Lieu : place d'Aiguilles

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 22660 Trélévern

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Trélévern

Résoudre un meurtre à Trélévern

place d’Aiguilles Place de la Mairie Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Etes-vous prêts à mener l’enquête ? Parcourez le bourg de Trélévern, interrogez les témoins, collectez les indices et découvrez le coupable ! Un après-midi de suspens !   .

place d’Aiguilles Place de la Mairie Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 00 07 74 

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English :

L’événement Résoudre un meurtre à Trélévern Trélévern a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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