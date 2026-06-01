Résoudre un meurtre à Trélévern place d’Aiguilles Trélévern

Trélévern

Résoudre un meurtre à Trélévern

place d’Aiguilles Place de la Mairie Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Etes-vous prêts à mener l’enquête ? Parcourez le bourg de Trélévern, interrogez les témoins, collectez les indices et découvrez le coupable ! Un après-midi de suspens ! .

place d’Aiguilles Place de la Mairie Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 00 07 74

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English :

L’événement Résoudre un meurtre à Trélévern Trélévern a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose