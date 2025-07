Respir’ et Lire Saint-Jean-d’Angély

Respir’ et Lire Saint-Jean-d’Angély jeudi 24 juillet 2025.

Respir’ et Lire

Cour d’honneur de l’Abbaye Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Espace libre de lecture en plein air avec chaises longues et tables. Les livres sont des dons, il est possible de les emporter.

Cour d’honneur de l’Abbaye Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net

English :

Open-air reading area with deckchairs and tables. Books are donated and can be taken away.

German :

Freier Lesebereich im Freien mit Liegestühlen und Tischen. Die Bücher sind Spenden, es ist möglich, sie mitzunehmen.

Italiano :

Area di lettura all’aperto con sedie a sdraio e tavoli. I libri sono donati e possono essere portati via.

Espanol :

Zona de lectura al aire libre con tumbonas y mesas. Los libros son donados y se pueden llevar.

