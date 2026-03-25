Respirer à deux, c’est prendre un moment pour soi et avec l’autre Maison Marbeuf Rennes 29 mars et 25 avril Ille-et-Vilaine

Un atelier pour partager un moment de complicité à deux à travers des exercices simples de respiration, de mouvement et relaxation.

À travers la respiration et des mouvements simples, on explore l’appui, la stabilité et le lien, toujours dans un cadre sûr et respectueux.

Ici, pas de performance ni de technique à réussir : chacun avance à son rythme, selon ses sensations.

On expérimente comment s’appuyer, ajuster son équilibre et sentir l’autre sans se perdre.

L’atelier est ouvert à tous les duos à partir de 14 ans, quel que soit votre lien.

Un moment simple et naturel pour respirer, bouger doucement et partager une expérience différente.

Matériel : Amène ton plaid pour favoriser une détente plus profonde !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T17:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-de-sophrologie-mouvements-doux-a-deux maisonmarbeuf@mailo.bzh

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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