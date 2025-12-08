RESPIRO(2002) – 1h30 – Italie – Film de Emanuele Crialese Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie Dimanche 11 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Adhésion découverte 5€ par séance, Adhésion Année 20€ (11 films), Carte Sortir 2.50€, moins de 18 ans, Gratuit

avec Valeria Golino, Vincenzon Amato et Francesco Casisa

**Grand Prix de la Semaine de la Critique, Festival de Cannes 2002**

Sur l’île de Lampedusa, Grazia, une mère de famille, montre des signes de dépression qui se traduisent par un comportement excentrique très mal vu par le voisinage. Alors que son mari songe à la faire interner, Grazia s’enfuit et se réfugie dans une grotte…

Pour son deuxième film, Emanuele Crialese trace le portrait sensible d’une femme libre, qui refuse le conditionnement où elle est assignée et remet en cause les relents machistes d’une société italienne encore très ancrée dans ses traditions, le tout dans une ambiance solaire et estivale.

le.cantepio@gmail.com

Amphithéâtre d’Hallouvry 13 rue d’Hallouvry 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine