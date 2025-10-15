Responsabilité, durabilité, bienveillance des entreprises internationales Des mots aux faits, une enquête sur la vertu d’entreprise ici et ailleurs Amphi René Cassin Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Mercredi 15 octobre 2025 de 18h15 à 20h. Amphi René Cassin Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Karel Yon, IDHES, Amin Allal, CERAPS et Philippe Aldrin, Sciences Po Aix Amphi René Cassin.

À l’occasion de la parution de l’ouvrage Decathlon ou les tactiques de la vertu (Presses de Sciences Po, 2025), ses coordinateurs Karel Yon et Amin Allal proposeront une analyse des transformations du travail et des relations professionnelles, à la croisée de nouvelles normes (RSE, attentes sociétales), de dynamiques politiques (scandales, médiatisation) et de la recomposition de l’économie mondiale. .

English :

Conference moderated by Karel Yon, IDHES, Amin Allal, CERAPS and Philippe Aldrin, Sciences Po Aix Amphi René Cassin.

German :

Konferenz unter der Leitung von Karel Yon, IDHES, Amin Allal, CERAPS und Philippe Aldrin, Sciences Po Aix Amphi René Cassin.

Italiano :

Conferenza condotta da Karel Yon, IDHES, Amin Allal, CERAPS e Philippe Aldrin, Sciences Po Aix Amphi René Cassin.

Espanol :

Conferencia dirigida por Karel Yon, IDHES, Amin Allal, CERAPS y Philippe Aldrin, Sciences Po Aix Amphi René Cassin.

