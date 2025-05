Ressemblent de véhicules Volkswagen – Place des Anciens Combattants Saint-Georges-de-Mons, 21 juin 2025 07:00, Saint-Georges-de-Mons.

Puy-de-Dôme

Ressemblent de véhicules Volkswagen Place des Anciens Combattants Camping Saint-Georges-de-Mons Puy-de-Dôme

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

2025-06-21

Venez assister au rassemblement de véhicules Volkswagen et Porsche d’avant 1992 organisé par les Vieilles Volkswagen Volcaniques !

Place des Anciens Combattants Camping

Saint-Georges-de-Mons 63780 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 55 33 56 31 vieillesvwvolcaniques@gmail.com

English :

Come and see the gathering of pre-1992 Volkswagen and Porsche vehicles organized by the Vieilles Volkswagen Volcaniques!

German :

Kommen Sie zum Treffen von Volkswagen- und Porsche-Fahrzeugen aus der Zeit vor 1992, das von den Vieilles Volkswagen Volcaniques organisiert wird!

Italiano :

Venite a vedere il raduno di veicoli Volkswagen e Porsche pre-1992 organizzato dalle Vieilles Volkswagen Volcaniques!

Espanol :

¡Ven a ver la concentración de vehículos Volkswagen y Porsche anteriores a 1992 organizada por los Vieilles Volkswagen Volcaniques!

