Ressorts #7 Toi + Moi = LOVE La Maison du Théâtre Brest

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère
Début : 2025-11-20 19:30:00
fin : 2025-11-20 21:00:00
2025-11-20
Une aventure humaine, artistique et collective qui, pendant un an, réunit des habitants et habitantes de Brest et des artistes du Grain.
Plusieurs personnes ont été invitées à un rendez-vous quelque part, près d’une départementale. Réunies sur un rond-point, que vont-elles vivre ? Occupation, cérémonie ? Ceux qui les ont convoqués sont-ils vivants ou morts ?
Que faudra-t-il réparer pour pouvoir devenir vivants, vraiment vivants ?
Informations pratiques
A partir de 12 ans.
Durée 1h30.
Proposé par la compagnie Le Grain (Finistère). .
La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42
