Ressorts #7 Toi + Moi = LOVE L’Alizé Guipavas

Ressorts #7 Toi + Moi = LOVE
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère
Début : 2025-12-09 20:30:00
fin : 2025-12-09 22:00:00
2025-12-09
Une aventure humaine, artistique et collective qui, pendant un an, réunit des habitants et habitantes de Brest et des artistes du Grain.
Plusieurs personnes ont été invitées à un rendez-vous quelque part, près d’une départementale. Réunies sur un rond-point, que vont-elles vivre ? Occupation, cérémonie ? Ceux qui les ont convoqués sont-ils vivants ou morts ?
Que faudra-t-il réparer pour pouvoir devenir vivants, vraiment vivants ?
Informations pratiques
A partir de 12 ans.
Durée 1h30.
Proposé par la compagnie Le Grain (Finistère). .
L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 6 81 19 67 76
