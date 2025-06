RessourceFruit 11c Place du Gros-Chêne Rennes 11 juillet 2025

RessourceFruit 11c Place du Gros-Chêne Rennes Vendredi 11 juillet, 13h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Braderie et autres animations

La Ressourcerie ouvre ses portes et propose un bar à salade de fruits, ainsi que des jeux et d’autres animations ! Tout au long de l’événement, vous pourrez acheter de seconde-main et vous amuser en musique :)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-11T17:00:00.000+02:00

1



11c Place du Gros-Chêne 11c Place du Gros-Chêne Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine