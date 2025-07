Ressourcement & connexion Nature La Morte

Ressourcement & connexion Nature La Morte dimanche 3 août 2025.

Ressourcement & connexion Nature

Moulin Vieux La Morte Isère

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif réduit

Le tarif est réduit pour les personnes ayant un budget minima sociaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03 10:30:00

fin : 2025-08-03 16:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Profitez d’une journée de ressourcement et de reconnexion à Soi et à la Nature dans un espace naturel préservé en bordure de ruisseau.

Méditation, land art, voyage sonore, réveil énergétique, connexion aux éléments.

Moulin Vieux La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 61 51 myriam.lenoir.ml@gmail.com

English :

Enjoy a day of rejuvenation and reconnection to yourself and to Nature in a preserved natural area on the banks of a stream.

Meditation, land art, sound journey, energy awakening, connection to the elements.

German :

Genießen Sie einen Tag der Erholung und der Wiederverbindung mit sich selbst und der Natur in einem geschützten Naturraum am Rande eines Baches.

Meditation, Land Art, Klangreise, Energieerweckung, Verbindung mit den Elementen.

Italiano :

Godetevi una giornata di ringiovanimento e di riconnessione con voi stessi e con la natura in un’area naturale protetta sulle rive di un ruscello.

Meditazione, land art, viaggio sonoro, risveglio energetico, connessione con gli elementi.

Espanol :

Disfrute de un día de rejuvenecimiento y reconexión consigo mismo y con la naturaleza en un entorno natural virgen a orillas de un arroyo.

Meditación, land art, viaje sonoro, despertar energético, conexión con los elementos.

