Ressourcerie de Noël La Copine Champvert

Ressourcerie de Noël

La Copine Déchetterie (en contrebas du bâtiment) Champvert Nièvre

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Après la collecte, place à la vente pour cette ressourcerie éphémère de Noël.

Vous pourrez trouver

Des livres et bandes dessinées, des puzzles et jeux de société, des jouets éducatifs, des figurines, des jeux de construction, des instruments de musique, des jeux électroniques, des vélos, des articles de puériculture…. le tout en bon état !

Vous trouverez également du petit mobilier. .

La Copine Déchetterie (en contrebas du bâtiment) Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 12 18

