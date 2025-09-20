Ressourcerie éphémère Caen

Ressourcerie éphémère Caen samedi 20 septembre 2025.

Ressourcerie éphémère

102 Avenue Henry Chéron Caen Calvados

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

La Recyclette organise la 1ère ressourcerie éphémère du quartier !

Rendez-vous à l’ancienne Mairie de Venoix, le samedi 20 septembre après-midi et repartez avec des trésors de seconde main !

En collaboration avec La Coop 5 pour 100, le plateau Circulaire et la librairie Saperlotte.

Venez déposer des objets pour la Ressourcerie

Mercredi 27 août, 3 septembre, 10 septembre, 17 septembre de 16h à 19h

Samedi 30 août, 6 et 13 septembre de 10h30-12h.

Petits objets en bon état. Pas de dépôt en dehors de ces horaires. .

102 Avenue Henry Chéron Caen 14000 Calvados Normandie contact@votc.fr

English : Ressourcerie éphémère

La Recyclette organizes the neighborhood’s 1st ephemeral recycling center!

German : Ressourcerie éphémère

La Recyclette organisiert die 1. kurzlebige Ressourcensammlung des Viertels!

Italiano :

La Recyclette organizza il 1° centro di riciclaggio temporaneo del quartiere!

Espanol :

La Recyclette organiza el primer centro de reciclaje temporal del barrio

