Ressourcerie éphémère Caen
Ressourcerie éphémère Caen samedi 20 septembre 2025.
Ressourcerie éphémère
102 Avenue Henry Chéron Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
Date(s) :
2025-09-20
La Recyclette organise la 1ère ressourcerie éphémère du quartier !
La Recyclette organise la 1ère ressourcerie éphémère du quartier !
Rendez-vous à l’ancienne Mairie de Venoix, le samedi 20 septembre après-midi et repartez avec des trésors de seconde main !
En collaboration avec La Coop 5 pour 100, le plateau Circulaire et la librairie Saperlotte.
Venez déposer des objets pour la Ressourcerie
Mercredi 27 août, 3 septembre, 10 septembre, 17 septembre de 16h à 19h
Samedi 30 août, 6 et 13 septembre de 10h30-12h.
Petits objets en bon état. Pas de dépôt en dehors de ces horaires. .
102 Avenue Henry Chéron Caen 14000 Calvados Normandie contact@votc.fr
English : Ressourcerie éphémère
La Recyclette organizes the neighborhood’s 1st ephemeral recycling center!
German : Ressourcerie éphémère
La Recyclette organisiert die 1. kurzlebige Ressourcensammlung des Viertels!
Italiano :
La Recyclette organizza il 1° centro di riciclaggio temporaneo del quartiere!
Espanol :
La Recyclette organiza el primer centro de reciclaje temporal del barrio
L’événement Ressourcerie éphémère Caen a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Caen la Mer