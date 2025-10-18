Ressourcerie éphémère Caen

La Recyclette s’associe à la semaine de la Réparation et propose un condensé d’ateliers le samedi 18 octobre !

Au programme

Porte-ouverte de la Recyclette 14h-17h

Visites guidées par les bénévoles de la Recyclette.

Atelier co-réparation de vélo de 14h30 à 17h30

Outils de réparation sur place.

Atelier co-réparation textile de 14h à 17h

Apportez vos vêtements abimés.

Install party de 14h à 17h

Installation de système Linux sur votre ordinateur avec l’association Artifaille.

Projection-débat de 17h30 à 20h

Projection du documentaire Prêt à jeter suivi d’un débat animé par Artifaille.

Inscription conseillée aux 2 ateliers, à l’Install party et à la soirée. Prix libre. .

English : Ressourcerie éphémère

La Recyclette is taking part in Repair Week with a series of workshops on Saturday, October 18!

German : Ressourcerie éphémère

La Recyclette beteiligt sich an der Woche der Reparatur und bietet am Samstag, dem 18. Oktober, eine geballte Ladung an Workshops an!

Italiano :

La Recyclette partecipa alla Settimana della riparazione con una serie di laboratori sabato 18 ottobre!

Espanol :

La Recyclette participa en la Semana de la Reparación con una serie de talleres el sábado 18 de octubre

