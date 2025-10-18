Ressourcerie éphémère Caen
Ressourcerie éphémère Caen samedi 18 octobre 2025.
Ressourcerie éphémère
102 Avenue Henry Chéron Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 22:00:00
Date(s) :
2025-10-18
La Recyclette s’associe à la semaine de la Réparation et propose un condensé d’ateliers le samedi 18 octobre !
Au programme
Porte-ouverte de la Recyclette 14h-17h
Visites guidées par les bénévoles de la Recyclette.
Atelier co-réparation de vélo de 14h30 à 17h30
Outils de réparation sur place.
Atelier co-réparation textile de 14h à 17h
Apportez vos vêtements abimés.
Install party de 14h à 17h
Installation de système Linux sur votre ordinateur avec l’association Artifaille.
Projection-débat de 17h30 à 20h
Projection du documentaire Prêt à jeter suivi d’un débat animé par Artifaille.
Inscription conseillée aux 2 ateliers, à l’Install party et à la soirée. Prix libre. .
102 Avenue Henry Chéron Caen 14000 Calvados Normandie a.postec@votc.fr
English : Ressourcerie éphémère
La Recyclette is taking part in Repair Week with a series of workshops on Saturday, October 18!
German : Ressourcerie éphémère
La Recyclette beteiligt sich an der Woche der Reparatur und bietet am Samstag, dem 18. Oktober, eine geballte Ladung an Workshops an!
Italiano :
La Recyclette partecipa alla Settimana della riparazione con una serie di laboratori sabato 18 ottobre!
Espanol :
La Recyclette participa en la Semana de la Reparación con una serie de talleres el sábado 18 de octubre
