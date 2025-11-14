Ressourcerie éphémère et solidaire à Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18 Rennes Dimanche 14 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’association La Gargouille organise une vente de seconde main à prix solidaire dans les locaux du Centre Social Carrefour 18. Nous avons collecté vêtements, objets de décoration, vaisselle, livres, jeux et jouets et nous les remettons en circulation à petits prix (max 5€) ou gratuitement !

Vous pourrez aussi donner une seconde vie aux objets dont vous n’avez plus l’usage en les déposant dans notre espace de collecte ! Nous récupérons tous les dons en bon état sauf les gros objets (meubles ou électroménager).

Une buvette sera également présente sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-14T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T17:00:00.000+01:00

0758323878 collectiflagargouille@gmail.com https://linktr.ee/ressourcerie_lagargouille

Centre Social Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18, Rue d’Espagne, Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine